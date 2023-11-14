تعرف على موعد عودة الأهلي للتدريبات استعداداً لضربة البداية بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات يوم الأثنين المقبل بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوعاً عقب مباراة الجونة التي أقيمت السبت الماضي في دوري nile بالغردقة وإنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويعود الأهلي لخوض تدريباته على ملعب التتش بعد الراحة التي قاربت على الثمانية أيام وأصر كولر على منحها للاعبي الفريق بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها المارد الأحمر الفترة الأخيرة بشكل واضح وأنعكست سلبياً على أداء الأهلي حسب تقدير الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وسافر كولر إلى سويسرا عقب مباراة الجونة من أجل قضاء إجازة برفقة أسرته التي تُقيم هناك على أن يعود للقاهرة بداية الأسبوع المقبل لقيادة تدريبات الفريق استعداداً للمرحلة المقبلة

وتتوقف المسابقات المحلية حالياً بسبب مباريات الأجندة الدولية حيث يخوض منتخبنا الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 .

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل مناقشته في خطة تدعيم الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، واحتياجاته الفنية من الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويناقش مسئولو الأهلي كولر في المشاكل الفنية التي واججها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وتراجع مستوى بعض اللاعبين في الموسم الحالي، عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وهو ما تسبب في خسارة بطولتين منذ بداية الموسم هي كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحدد كولر احتياجاته الفنية من أجل قيام شركة الكرة بالنادي وإدارة التعاقدات والكشافة بالبحث عن الأهداف المطلوبة وتحقيقها قبل انطلاق الموسم الحالي، لاسيما مع وجود رغبة لدى المدرب السويسري في التعاقد مع مدافع وظهير أيسر ومهاجم محلي.

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.