شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يكشف سر تفاوت عقوبات ثلاثى الفريق المعروض للبيع،اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لجيبوتي في تصفيات كأس العالم.

مودرن فيوتشر يشترط مقابلا ماديا لانتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى

اشترط مسؤولو مودرن فيوتشر، وجود مقابل مادى في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي وذلك بالإضافة إلى الصفقات التبادلية، ليحقق النادي أقصى استفادة من رحيل عمر كمال قبل نهاية تعاقده مع مودرن فيوتشر في نهاية الموسم الجاري.

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لجيبوتي في تصفيات كأس العالم تكتمل اليوم الثلاثاء القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا ، بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرموش في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة جيبوتي الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الزمالك يكشف سر تفاوت عقوبات ثلاثى الفريق المعروض للبيع أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن كل ما يثار حول التفاوض مع مدربين مصريين أو أجانب مجرد اجتهادات وليس لها أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن حسم ملف المدرب ليس له توقيت محدد، ومعتمد جمال يستحق الحصول على فرصة كاملة وله كل الدعم والثقة.

مرض العامرى فاروق يؤجل زيارة مجلس الأهلى لمقر نادى الزمالك

استقر مجلس إدارة الأهلي على تأجيل زيارة نادي الزمالك لحين تحسّن حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي يمكث حالياً في إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر خاصة وأن حالة الأخير غير مُستقرة.

جهاز الفراعنة يضع برنامجا لتجهيز ثنائى الزمالك لمواجهتى جيبوتى وسيراليون

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، وضع برنامج خاص للثنائى أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك، من أجل تجهيزهما لمواجهة جيبوتى وسيراليون، في ظل غيابهما عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

تعرف على آخر تطورات طلب الزمالك المشاركة فى السوبر المصرى

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف مسؤولي القلعة البيضاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، وقال: "لم يصدر أي قرار من الزمالك بشأن المشاركة في السوبر المصري".

محمد حمزة يتصدر التصنيف الأوليمبى لسلاح الشيش