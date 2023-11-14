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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يكشف سر تفاوت عقوبات ثلاثى الفريق المعروض للبيع،اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لجيبوتي في تصفيات كأس العالم.
مودرن فيوتشر يشترط مقابلا ماديا لانتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى
اشترط مسؤولو مودرن فيوتشر، وجود مقابل مادى في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي وذلك بالإضافة إلى الصفقات التبادلية، ليحقق النادي أقصى استفادة من رحيل عمر كمال قبل نهاية تعاقده مع مودرن فيوتشر في نهاية الموسم الجاري.
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لجيبوتي في تصفيات كأس العالم
الزمالك يكشف سر تفاوت عقوبات ثلاثى الفريق المعروض للبيع
مرض العامرى فاروق يؤجل زيارة مجلس الأهلى لمقر نادى الزمالك
استقر مجلس إدارة الأهلي على تأجيل زيارة نادي الزمالك لحين تحسّن حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي يمكث حالياً في إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر خاصة وأن حالة الأخير غير مُستقرة.
جهاز الفراعنة يضع برنامجا لتجهيز ثنائى الزمالك لمواجهتى جيبوتى وسيراليون
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، وضع برنامج خاص للثنائى أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك، من أجل تجهيزهما لمواجهة جيبوتى وسيراليون، في ظل غيابهما عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.
تعرف على آخر تطورات طلب الزمالك المشاركة فى السوبر المصرى
محمد حمزة يتصدر التصنيف الأوليمبى لسلاح الشيش
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