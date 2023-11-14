تبدأ من ٣٠ جنيها.. أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف المنتخب الوطني، نظيره الجيبوتي، في السادسة مساء الخميس المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

ويتنافس الفراعنة مع كل من: بوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون، بالإضافة إلى جيبوتي وغينيا بيساو، في المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية لمونديال 2026 القائم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات قناة «أون تايم سبورت» المفتوحة عبر القمر الصناعي المصري النايل سات وقناة بي إن سبورتس القطرية.