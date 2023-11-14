شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| فينيسيوس يوجه رسالة لطفلة: سنلتقي قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، السبت، واقعة مثيرة للجدل، بعدما أرسل فينيسيوس جونيور، قميصه إلى طفلة تجلس في المدرجات، لكن مشجعاً آخر سرقه قبل أن تحصل عليه، الأمر الذي دفع اللاعب للتدخل.

وألقى فينيسيوس بقميصه إلى المدرجات، باتجاه الطفلة، لكنه سقط أرضاً ليلتقطه أحد أفراد الأمن، قبل أن يأخذه منه رجل يجلس بجواره، وسط صدمة الفتاة وعائلتها الذين طالبوه بمنحها القميص، لكنه رفض.

ودخلت الطفلة البالغة من العمر 9 أعوام في نوبة من البكاء، لعدم قدرتها على الحصول على قميص لاعبها المفضل، في واقعة تم تداولها بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعرف فينيسيوس جونيور بما حدث، ليقرر التدخل ومنح قميص مُوقّع منه للطفلة التي تدعى أدريانا، كما وجّه لها رسالة اعتذار عمّا حدث لها.

وقال مهاجم ريال مدريد الشاب في مقطع فيديو «مرحباً أدريانا، أنا فيني، آسف لما حدث في المباراة. أنا معي قميص سأوقعه من أجلك، وسنلتقي قريباً لكي نلتقط الصور سوياً، إلى اللقاء، اعتني بنفسك».

وقرر ريال مدريد دعوة الفتاة إلى إحدى المباريات المقبلة في ملعب سانتياغو برنابيو، لتتسلم قميصها الموقع من فينيسيوس، وتلتقط الصور معه.

يذكر أن مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، انتهت بفوز الفريق بنتيجة 5-1، شارك فينيسيوس جونيور في إحراز هدفين منها.