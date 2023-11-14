الاتحاد السعودي يقدم عرضًا رسميًا للمدرب جوزيه مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضًا رسميًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل مواطنه نونو سانتو بسبب سوء نتائج الفريق.

وأكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن نادي الاتحاد قدم عرضًا رسميًا إلى جوزيه مورينهو وأن المدرب البرتغالي يدرس العرض من أجل اتخاذ قراره الحاسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكيل أعمال غالاردو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد:

كشف خوان بريوس، وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غالاردو، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقترابه من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الاتحاد السعودي.

وقال بريوس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام السعودية: " بالفعل توجد هناك مفاوضات مع الاتحاد وغالاردو لا يمانع من التدريب في الدوري السعودي ".

وأشار إلى أن غالاردو منفتح على خوض التجربة في المملكة العربية السعودية في ظل الطفرة التي تشهدها الكرة هناك، والتنافسية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها دوري روشن.

كما أبدى المدرب إعجابه بقدرة الدوري السعودي على استقطاب النجوم الكبار من حول العالم، والارتقاء بمستواه الفني، وجذب أنظار الجماهير والمتابعين حول العالم واتساع رقعة المشاهدة للدوري.