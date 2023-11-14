غياب عبدالله جمعة عن تدريبات الزمالك بسبب الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - غاب النجم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق الجماعي، اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها، قبل مواجهة فريق أبوسليم في كأس الكونفدرالية.

غياب عبدالله جمعة عن تدريبات الزمالك:

حصل عبدالله جمعة، ظهير الزمالك، على راحة من مران الفريق الجماعي، عصر اليوم الثلاثاء، المقرر له على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب قد اشتكى من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة، وقام الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بمنح اللاعب راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية حتى يتعافى ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.