بيراميدز ينهي كافة ترتيبات رحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت إدارة نادي بيراميدز من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ نوفمبر ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة التدريبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.

وقامت إدارة بيراميدز بحجز الطائرة الخاصة بالأمس وسداد مقابلها المادي وكذلك انتهت من كافة ترتيبات إقامة البعثة في موريتانيا وجنوب أفريقيا خلال الساعات الماضية، من خلال مدير العلاقات العامة بالنادي شريف جمال وفريق عمل الجهاز الإداري بالفريق بقيادة أحمد زاهر مدير الفريق.