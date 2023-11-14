الزمالك يستهدف التعاقد مع قائد النجم الساحلي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع قائد النجم الساحلي التونسي حمزة الجلاصي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو.

ويحتاج الزمالك للتعاقد مع عدد من اللاعبين، بعد المستويات المتواضعة التي أظهرها عدد من اللاعبين خلال الموسم الماضي والحالي، مما يجعل هناك رغبة قوية لضم عناصر مميزة.

وكشفت صحيفة "تونس الرقمية"، أن الزمالك لديه اهتمام قوي بالتعاقد مع الجلاصي خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويعد الجلاصي أحد الركائز الأساسية للنجم الساحلي خلال الفترة الماضية، مما جعله يحمل شارة القيادة للفريق التونسي.

وأوضحت أن الزمالك يستعد لتجهيز عرض رسمي للتعاقد مع الجلاصي، لتدعيم الخط الخلفي للقلعة البيضاء، بعد المستويات السيئة التي يقدمها الثنائي مصطفى الزناري ومحمد عبدالغني خلال الموسم الماضي والحالي.

وينتهي تعاقد الجلاصي مع النجم الساحلي في صيف 2025، حيث يحق له التوقيع للنادي الذي يرغب في تمثيله خلال يناير 2025 المقبل.

جدير بالذكر أن حمزة الجلاصي يعد لاعبًا دوليًا، حيث انضم لنسور قرطاج في معسكر الإعداد لتصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.