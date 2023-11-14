جوتا يتأهب مع الاتحاد.. رحيل نونو يحيي فرصة تألقه

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم البرتغالي جوتا لاعب نادي الاتحاد السعودي لفترة مختلفه مع النمور بالمرحلة المقبلة، خاصة بعد رحيل نونو سانتو المدير الفني للنمور الذي قرر بقاء اللاعب خارج قائمته المحلية حتى يناير.

يمتلك نادي الاتحاد جوتا وأحمد حجازي خارج قائمته المحلية بسبب أزدحام قائمة الأجانب ووجود 8 لاعبين، ووفقًا لما قرره المدرب نونو سانتو في وقت سابق فكان خروج حجازي بسبب الإصابة واللاعب البرتغالي لأسباب فنية.

جوتا يتأهب لفترة مختلفة مع الاتحاد

مع اقتراب الميركاتو الشتوي وهبوط مستوى الفريق مؤخرًا وخسارة الكثير من النقاط، أصبح وضع جوتا أفضل من أي وقت مضى ودخولة القائمة في يناير على حساب أحد الموجودين شبه محسوم بعد اقتراب رومارينيو وحمدالله من الرحيل.

علاوة على ذلك قرار زيادة عدد الأجانب في كل فريق إلى 9 لاعبين، والذي يتوقع تطبيقه في يناير المقبل، ومعه سيكون دخول جوتا للقائمة أيضًا سهل بعد حل أزمة زيادة الأعداد برحيل أحد المتواجدين.

جوتا ما بين الانتظار أو الرحيل

أكدت مصادر في الأيام الماضية على وجود اهتمام من فريق توتنهام الانجليزي بالحصول على خدمات اللاعب جوتا من نادي الاتحاد، بجانب وجود اهتمام من فريق نيوكاسل يونايتد، في ظل الوقت الذي لم يحسم فيه العميد موقفه من رحيل اللاعب أو بقاءه بشكل رسمي.

انتقل جوتا من سلتيك إلى الاتحاد مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، ولعب 5 مباريات فقط بمسابقة الدوري قبل غلق باب القيد وخروجه من القائمة المحلية، ويواجه اللاعب الشاب عدة ليستكشفها للخروج من المأزق.