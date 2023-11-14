القناة يتعادل مع المصرية للاتصالات في دوري القسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة نادي القناة ضد المصرية للاتصالات “وي” بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري القسم الثاني "دوري المحترفين" بالموسم الحالي 2023 – 2024.

القناة يتعادل مع وي في دوري القسم الثاني

سجل اهداف نادي القناة كل من أميدي مواندا في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب سايكو كونتية من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرفع نادي القناة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع من جدول الترتيب، بعدما وصل للتعادل الثالث عقب تحقيق الانتصار في 3 مباريات بالموسم الحالي وهزيمتين.

على الجانب الاخر حصل نادي وي "المصرية للاتصالات" على نقطة من المباراة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع بتحقيق الانتصار في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين وخسارة 3 لقاءات أخرى.