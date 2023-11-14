البرازيل تكتسح كاليدونيا.. نتائج مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباريات اليوم الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس العالم تحت 17 عام المقامة في إندونيسيا، وشهد الجمهور اليوم 4 مباريات من بينها انتصار البرازيلي على كاليدونيا الجديدة بتسعة أهداف دون مقابل.

نتائج مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 عام

تجرى منافسات كأس العالم تحت 17 عام المقامة في دولة إندونيسيا خلال الفترة من 10 لشهر نوفمبر الجاري وحتى يوم 2 من ديسمبر المقبل بالعام الجاري 2023.

وضمن مواجهات الثالثة من مونديال إندونيسيا فاز منتخب البرازيل بتسعة أهداف دون مقابل على كاليدونيا الجديدة، بينما فاز منتخب انجلترا على نظيرة الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعتلي الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط وياتي السامبا في المركز الثاني بـ 3 نقاط.

منتخب السنغال تحت 17 عام

بينما كان هناك مواجهتين ضمن مباريات المجموعة الرابعة وشهدت فوز السنغال برباعية مقابل هدف وحيد للمنتخب البولندي، في حين فاز منتخب الأرجنتين بثلاثية على اليابان، ليكون أسود التيرانجا على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط وياتي التانجو والساموراي في المركز الثاني والثالث بـ 3 نقاط.

من المقرر ان تقام مواجهات المجموعة الخامسة والسادسة من كأس العالم تحت 17 عام غدًا الأربعاء، بأربعة مباريات في ختام منافسات الجولة الثانية.