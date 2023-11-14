عمرو وردة يفسخ عقده مع فاركو.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية إنهاء نادي فاركو تعاقده مع الدولي المصري عمرو وردة بالتراضي بين الطرفين، بناءًا على قرار المدرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكان مسؤولو نادي فاركو قد عقدوا جلسة مع وردة، خلال الأيام القليلة الماضية، ليتفقوا على فسخ التعاقد بين الطرفين، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق.

وشارك وردة مع فاركو في مباراة واحدة فقط، أمام المصري البورسعيدي، ولم يصنع أو يسجل أية أهداف.

وكان وردة قد انضم لصفوف فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من العام الجاري، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الرجاء المغربي، بعدما انتقل إليه من صفوف أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.