فان دايك يعلق على منافسة ليفربول على الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي الهولندي فان دايك على منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، بعدما أصبح في وصافة المسابقة خلف مانشستر سيتي.

وأكد فان دايك أن ليفربول يحتاج فقط للتوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

تصريحات فان دايك:

علق فان دايك في تصريحات نشرتها " صحيفة ديلي ميل" البريطانية، على تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي، فقال:: "أتمنى ذلك، غرفة الملابس الخاصة بنا تشعر وكأنها غرفة ملابس فريق تحت 23 سنة".

وتابع: "لكننا لا نزال لدينا الجودة، إذا كنت جيدًا بما فيه الكفاية، فأنت كبير بما فيه الكفاية".

وأضاف: "نحتاج فقط للقليل من الحظ للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولا نحتاج إلى إصابات ونحتاج إلى التماسك بشكل عام".

وأكمل: "نقدم مستويات مميزة، لكن الموسم لا يُحسم في نوفمبر ويمكن أن يكون هناك الكثير من التقلبات والتحولات، نعلم جميعًا ذلك".

ويحل الريدز في المركز الثاني في ترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 27 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الأول برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي في الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.