شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعلن إقامة مؤتمر صحفى للحديث عن تجربته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن إقامة مؤتمر صحفى بمجرد حصوله على مستحقاته من القلعة البيضاء يكشف فيه كل التفاصيل والأمور الخاصة بتجربته مع الفريق وإنهاء أموره مع النادى بالتراضى.

وأكد أوسوريو خلال تصريحات صحفية قبل اجتماعه مع مجلس الزمالك أنه اتفق مع مسئولي نادى الزمالك على إنهاء مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائى بالتراضى، ويتواجد المدرب في نادى الزمالك حالياً للاجتماع مع مسئولي القلعة البيضاء.

وتتوفر رغبة كبيرة لدى مسئولي نادى الزمالك بمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مستحقاته وحل الأزمة بشكل ودى وهو نفس الأمر الذى أكد عليه المدرب خلال جلسته مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وشرح أوسوريو رغبته في الحصول على مستحقاته المادية بشكل ودى دون الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء خاصة أنه يحترم الفترة التي قضاها داخل أسوار الفريق، ولكن يرغب في تقاضى أمواله قبل السفر إلى بلاده.

ورحب أحمد خالد حسن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بخطوة حل مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأبلغ المجلس بتفاصيل الاجتماع الذى بدوره حدد اليوم الثلاثاء موعداً جديداً للتفاوض مع المدرب حول هذا الأمر.