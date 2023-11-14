شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تعادلات وفوز وحيد في ختام الجولة الثامنة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين بإقامة 4 مباريات حيث التقي طنطا مع النجوم والقناة مع الاتصالات السكة الحديد مع بروكسي ولافيينا مع حرس الحدود.

طنطا والنجوم

حقق فريق طنطا فوزا هاما وصعبا علي نظيره النجوم بهدفين مقابل هدف ، تقدم فريق النجوم عن طريق أحمد أيمن من ركلة جزاء في الدقيقة 24 ، وتعادل طنطا عن طريق كريم أسامة في الدقيقة 36 ، وتعرض اللاعب للطرد في نفس الدقيقة نتيجة حصوله علي إنذار ثاني لاحتفال غير لائق.

الشوط الثاني شهد سيطرة تامة من النجوم مستغلين النقص العددي في صفوف طنطا، الا ان الهجمات المرتدة التي شنها فريق طنطا بقيادة محمد عاطف اسفرت عن هدف الفوز في الدقيقة 52 من عمر المباراة ليحقق طنطا فوزا هاما.

يحتل فريق طنطا المركز العاشر برصيد 11 نقطة ، يحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

القناة والاتصالات

خطف فريق الاتصالات تعادل مثير من فريق القناة بهدفين لكل فريق ، تقدم القناة عن طريق مواندا في الدقيقة 28 قبل ان يضيف سيكو كونتيه الهدف الثاني في الدقيقة 66 ، ويحرز فريق الاتصالات هدفه الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 عن طريق ياسر زحلق، وفي الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع يتعادل فريق الاتصالات عن طريق احمد نبيل مانجا لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2/2.

يحتل فريق القناة المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما يحتل فريق الاتصالات المركز التاسع برصيد 11 نقاط.

السكة الحديد وبروكسي

انتهت مباراة السكة الحديد وبروكسي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي استاد السكة الحديد.

يحتل فريق السكة الحديد المركز التاسع برصيد 11 نقاط بينما يحتل فريق بروكسي المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

لافيينا وحرس الحدود

فرط فريق لافيينا في صدارة ترتيب جدول المحترفين عقب التعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة الثامنة، تقدم حرس الحدود في الدقيقة 17 عن طريق اسلام سمير، وتعادل لافيينا بعدها بدقيقة عن طريق حازم أبو سنة، وفي الدقيقة 75 يحرز عسلية هدف الفوز لفريق لافيينا من ركلة جزاء وفي الدقيقة 91 يحرز فيليكس هدف التعادل لحرس الحدود معلنا تعادل الفريقين.

يحتل لافيينا المركز الثاني برصيد 15 نقطة اما فريق حرس الحدود يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة