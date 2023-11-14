شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للشركة المتحدة وأون تايم سبورت غداً لإعلان نقل مباريات مصر فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الشركة المتحدة ومجموعة قنوات أون تايم سبورت مؤتمراً صحفياً في الثالثة من عصر غداً ، الأربعاء، بأحد فنادق الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات اون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها. كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.

والمعروف أن مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي، وسيراليون وإثيوبيا وغينيا. ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في إستاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا وستقوم قنوات اون تايم بنقل المباريات حسب ما حصلت عليه من حقوق من الاتحاد الدولي "الفيفا"

وكان قد تقسيم المنتخبات الإفريقية ال 54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة. يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.

يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات مهمة أخرى.