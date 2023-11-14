شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يغيب عن مران الزمالك بسبب كدمة فى "الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بسبب شكوى اللاعب من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة، وقام الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بمنح اللاعب راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية حتى يتعافى، ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.