اخبار الرياضه

بعد انتهاء الجولة الرابعة.. سيدات الأهلى والزمالك فى صدارة دورى الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الجولة الرابعة.. سيدات الأهلى والزمالك فى صدارة دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بإقامة 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.

 

ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.

 

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي:

 

ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

 

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

 

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

 

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.

 

وفيما يلي ترتيب المجموعتين بعد انتهاء الجولة:

 

المجموعة الأولى: 

 

1. الأهلي برصيد 9 نقاط 

 

2. وادي دجلة برصيد 9 نقاط

 

3. دلفي برصيد 7 نقاط

 

4. الشمس برصيد 6 نقاط

 

5. الصيد برصيد 3 نقاط

 

6. الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

 

7. أصحاب الجياد برصيد نقطتين

 

8. الواي بدون رصيد

 

المجموعة الثانية:

 

1. الزمالك برصيد 12 نقطة 

 

2. سبورتنج برصيد 11 نقطة

 

3. سموحة برصيد 10 نقاط

 

4. الطيران برصيد 6 نقاط

 

5. الزهور برصيد 6 نقاط

 

6. المقاولون برصيد 3 نقاط

 

7. 6 أكتوبر بدون رصيد 

 

8. هليوبوليس بدون رصيد

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements