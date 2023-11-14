شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الجولة الرابعة.. سيدات الأهلى والزمالك فى صدارة دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بإقامة 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.
وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي:
ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.
وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.
أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.
واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.
وفيما يلي ترتيب المجموعتين بعد انتهاء الجولة:
المجموعة الأولى:
1. الأهلي برصيد 9 نقاط
2. وادي دجلة برصيد 9 نقاط
3. دلفي برصيد 7 نقاط
4. الشمس برصيد 6 نقاط
5. الصيد برصيد 3 نقاط
6. الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط
7. أصحاب الجياد برصيد نقطتين
8. الواي بدون رصيد
المجموعة الثانية:
1. الزمالك برصيد 12 نقطة
2. سبورتنج برصيد 11 نقطة
3. سموحة برصيد 10 نقاط
4. الطيران برصيد 6 نقاط
5. الزهور برصيد 6 نقاط
6. المقاولون برصيد 3 نقاط
7. 6 أكتوبر بدون رصيد
8. هليوبوليس بدون رصيد
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