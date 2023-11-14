شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الجولة الرابعة.. سيدات الأهلى والزمالك فى صدارة دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بإقامة 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.

ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي:

ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.

وفيما يلي ترتيب المجموعتين بعد انتهاء الجولة:

المجموعة الأولى:

1. الأهلي برصيد 9 نقاط

2. وادي دجلة برصيد 9 نقاط

3. دلفي برصيد 7 نقاط

4. الشمس برصيد 6 نقاط

5. الصيد برصيد 3 نقاط

6. الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

7. أصحاب الجياد برصيد نقطتين

8. الواي بدون رصيد

المجموعة الثانية:

1. الزمالك برصيد 12 نقطة

2. سبورتنج برصيد 11 نقطة

3. سموحة برصيد 10 نقاط

4. الطيران برصيد 6 نقاط

5. الزهور برصيد 6 نقاط

6. المقاولون برصيد 3 نقاط

7. 6 أكتوبر بدون رصيد

8. هليوبوليس بدون رصيد