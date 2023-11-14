شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر تجميد مستحقات اللاعبين.. وخالد عيد يرفض الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكـرة القدم برئاسـة المهندس وليد خليل، تجميد مستحقات الفريق الأول لأجل غير مسمى بعد تلقي الفريق الهزيمة الثانية له في الموسـم أمام بترول أسيوط بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفيـن.

من جانبه، رفض خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة إراحة اللاعبيـن بعد العودة من أسيوط، وقرر بدء التدريبات مساء اليوم استعداداً لمباراة لافيينا في الجولة التاسعـة من دوري المحترفين والتي ستقام يـوم الأحد المقبل بدلاً من موعدها السابق يوم الاثنين.

َكان بترول أسيوط حقق مفاجأة كبرى بالفوز على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب وذلك ضمن أجواء المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، كما حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة حتى الآن على النصر للتعدين بخماسية نظيف، كما استطاع مصر المقاصة تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .