شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكثف محاولاته لخوض وديتين أمام أندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي في البحث عن مباريات ودية قوية أمام أندية الدوري الممتاز، لتنظيم وديتين للمنتخب في معسكر نوفمبر الجاري.

وانطلق اليوم الاثنين، معسكر المنتخب الأوليمبى، اليوم الإثنين معسكره باريس 2024 الصيف المقبل، وذلك بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستسلم ميكالي لفكرة الوديات مع أندية الدوري، في ظل صعوبة الاتفاق على مباريات ودية، بعد اعتذار أمريكا عن مواجهة أولمبي الفراعنة وعدم الاتفاق مع البرازيل وكولومبيا ومنتخبات أخرى من قارة إفريقيا كان الاتحاد قد تواصل معها بالفعل.

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب التي تستعد لمعسكر نوفمبر فى الفترة من 13 إلى 21 من الشهر الجارى استعدادا لأولمبياد "باريس 2024".

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، محمد نديم.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد عيد، عمر فايد.

الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، زياد فرج، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، عمر ممدوح، وليد علي فرج، محمد شحاتة، مصطفى أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل، حسام أشرف بلال مظهر.

وطالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبى المنتخب الأولمبى مزيداً من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.