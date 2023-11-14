شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة شيكابالا فى تدريبات الزمالك وشلبى يحصل على راحة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى "شيكابالا" برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الأيام الماضية، بعد مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، وفقاً لبرنامج وضع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية وجزء من التقسيمة الفنية على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم .