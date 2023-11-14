شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العظب: مضمار ميدان استثمر 100 مليون درهم في الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، أنه تم ضخ نحو 100 مليون درهم استثمارات في مضمار «ميدان» العالمي لتطوير مرافقه والحفاظ على ريادته في عالم سباقات الخيل.

وشهد المضمار انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2023-2024 لسباقات الخيل بشكله الجديد «كرنفال سباقات دبي»، الذي يمتد من نوفمبر إلى مارس المقبل.

وأوضح العظب، أن سباقات الخيل في الإمارات خاصة على مضمار «ميدان» العالمي، وصلت لمستويات عالمية تتطلب العمل المستمر للحفاظ على هذه الريادة، والعمل مع باقي السباقات والمضامير في المنطقة لاستقطاب خيول العالم إلى هذه المنطقة.

وقال: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، ضخت الحكومة استثمارات جديدة في مضمار ميدان، تقترب من 100 مليون درهم، لتطوير مرافقه ومنشآته مثل المضمار والإضاءة والشاشات وغيرها، بهدف الحفاظ على المكانة المتميزة لدبي والمضمار العالمي، واستقطاب أفضل خيول العالم للمشاركة في موسم كرنفال سباقات دبي وصولاً إلى كأس دبي».

وأوضح أن وجود أكثر من سباق ومضمار مميز في المنطقة يعطيها زخماً وقوة، وضخت الدول الشقيقة استثمارات كبيرة في هذا المجال وقال: «هدفنا يصب في مصلحة سباقات خيول المنطقة، واعتماد الهيكلة الجديدة لموسم السباقات، كان جزءاً من التعديل، لتصل خيول العالم إلى دبي ومنها لمختلف مضامير المنطقة، ثم تعود إلى دبي للمشاركة في كأس دبي العالمي».

وبيّن العظب أن النسخة الـ28 من كأس دبي، ستشهد العديد من المفاجآت التي تدعم فرص الحفاظ على هذه الريادة لمضمار ميدان، وقال: «الجهود التي قادتنا لهذه المكانة المتميزة لن تتوقف، وسنواصل العمل والتحضير لتقديم موسم مميز». وأضاف: «سيتزامن «كأس دبي» مجدداً مع شهر رمضان في النسخة المقبلة، وسنواصل التعبير عن ثقافتنا العربية والإسلامية عبر فعالية عالمية، وبعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي، خلال شهر رمضان، سنسعى إلى تقديم مزيد من الفعاليات التي ترضي الجميع وتلائم الشهر الكريم».