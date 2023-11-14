شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفسخ عقد عمرو وردة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن مسؤولو نادي فاركو برئاسة عز الدين يشار فسخ عقد المهاجم عمرو وردة بالتراضي بناء على توصية الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق.

وعقد مسؤولو نادي فاركو جلسة مع عمرو وردة، في الأيام القليلة الماضية، واتفقوا على فسخ العقد بالتراضي،خاصة أن اللاعب بات خارج حسابات الجهاز الفني.

وكان عمرو وردة قد انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.

وشارك عمرو وردة في صفوف فاركو خلال مباراة واحدة فقط،أمام المصري البورسعيدي،ولم يصنع أو يسجل أية أهداف.