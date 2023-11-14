شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد دي خيا يبحث شراء نادٍ إسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل حارس المرمى ديفيد دي خيا شهره الخامس في رحلة البحث عن فريق يتعاقد معه بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، لكن يبدو أن الحارس الإسباني قد وجد نادياً مثيراً للاهتمام، حتى أنه فكر في شرائه.

وأظهر اللاعب اهتماماً بشراء نادي ديبورتيفو إلدنس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب إعلان رئيسه باسكال بيريز رغبته في بيع حصته والتنحي عن منصبه.

ونجح باسكال بيريز عقب توليه رئاسة النادي، في انتقال الفريق من دوري الدرجة الخامسة حتى الدرجة الثانية خلال 3 مواسم، وهو ما جذب الكثير من المستثمرين إلى مشروع ديبورتيفو إلدنس الواعد.

كما يوجد الفريق حالياً بالمركز الحادي عشر بترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إسبانيول صاحب المركز السادس المؤهل لجولة الترقي لدوري الدرجة الأولى، و6 نقاط عن ريال بلد الوليد صاحب المركز الثاني المؤهل مباشرة للدرجة الأعلى.

وزار ديفيد دي خيا، الاثنين، مقر نادي ديبورتيفو إلدنس، حيث اجتمع مع باسكال بيريز، واستفسر منه عن موقفه الحالي في رئاسة النادي والحصة التي ينوي بيعها، بحسب صحيفة ماركا.

وجاءت أنباء اهتمام دي خيا، 33 عاماً، بشراء النادي، تزامناً مع تقارير صحفية أكدت رغبته في التوقيع مع أحد فرق الدوري الإسباني، والاستقرار في إسبانيا مجدداً بعد اللعب لمدة 12 عاماً مع مانشستر يونايتد في إنجلترا.