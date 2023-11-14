شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مهاجم في إندونيسيا.. ويغرم لاعبيه 100 ألف جنيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي المصري حالياً عن مهاجم أجنبي جديد تحت السن للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن لجنة الكرة تبحث حالياً ارسال كشافين إلى إندونيسيا لمتابعة كأس العالم للشباب تحت 17 سنه لاختيار أفضل العناصر الهجوميه للتعاقد معها.

وفجر المصدر مفاجأة بأنه وبالرغم من بحث الأهلي عن مهاجم إلى أن كولر المدير الفني للفريق يرفض تماماً الحديث عن التعاقد مع مهاجم جديد متمسكاً ببقاء الفرنسي موديست حتى نهايه الموسم، مؤكداً اقتناعه التام بمستواه.

في السياق ذاته، كشف المصدر عن اتخاذ خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قراراً بخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب الفريق بعد التعادل مع الجونة في المباراة الأخيره بالدوري.

وأضاف المصدر أن القرار جاء بعد التراجع الفني الكبير للاعبين خلال المباريات الأخيرة وهو ما يتطلب فرض حالة من النظام على اللاعبين وتطبيق اللائحة بشكل قوي خلال الفترة المقبلة لعوده التركيز من جديد.