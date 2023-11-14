شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري خارج حسابات مانشيني أمام باكستان والأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لن يكون سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي ضمن قائمة الأخضر التي ستواجه الخميس والثلاثاء القادمين باكستان والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026 للقارة الآسيوية، وبين حساب المنتخب السعودي الثلاثاء أن الدوسري غادر المعسكر في الأحساء بناء على التقرير الطبي الذي تضمن حاجته للعلاج نتيجة الإصابة التي لحقت به على مستوى الكاحل في مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني استبعد لذات السبب الجناح الشاب أيمن يحيى واستبدله بزميله في فريق النصر خالد الغنام.

وتخوض السعودية مباراتها الأولى في التصفيات الخميس على ملعب نادي الفتح الذي يدخل الخدمة رسميا بسعة تبلغ 10 آلاف متفرج، بينما ستكون مباراة الأردن في ضيافة النشامى الثلاثاء المقبل.