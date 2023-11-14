شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يُقيل رودي غارسيا ويعيد ماتزاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، مدرّبه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج الثلاثاء، وعيّن بدلاً منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.

وكتب مالك النادي أوريليو دي لورنتيس على منصة إكس «مرحباً بعودتك والتر»، علماً ان المدرب البالغ 62 عاماً قاد الفريق الجنوبي إلى لقب الكأس المحلية عام 2012 ووصافة الدوري في 2013.

وبعد قدوم غارسيا في يوليو خلفا للوتشانو سباليتي المستقيل بعد احراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهناً بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الأحد على أرضه أمام إمبولي المهدّد بالهبوط.