الامارات | «الهيئة» تعلن عن تفاصيل منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر صحافي عن تفاصيل النسخة الأولى من «منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية» الذي تنظمه الهيئة في الفترة بين 22 و24 نوفمبر الجاري، برعاية وحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تحت شعار «الرياضة وجودة الحياة»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

ويشهد المنتدى حضور جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلي العديد من الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية والوفود المشاركة من دول المجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين في مجال الرياضة المجتمعية.

ويعد المنتدى هو الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على عدة محاور تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، خلال المؤتمر الصحافي: «يمثل منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية منصة بارزة لتعزيز الرياضة المجتمعية وتعريف فئات مجتمعاتنا في المنطقة بأنواع مختلفة من الرياضات وحثهم على ممارستها. ومن خلال هذا الحدث الكبير، نعمل على وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها خلق قطاع رياضي مجتمعي مستدام، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بالرياضة المجتمعية، لدورها الكبير في تعزيز الصحة المجتمعية وفرص التنمية المستدامة».

وأضاف: «إن المنتدى سوف يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث يمثل محور تنمية الرياضة المجتمعية جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية، التي تتضمن مستهدفاً طموحاً وهو وصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71٪ من سكان دولة الإمارات، ويعد هذا المنتدى فرصة مواتية لتكامل الأدوار وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لنشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة».

وخلال المؤتمر الصحفي استعرض أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية برنامج المنتدى الذي يُقام على مدار 3 أيام، في اليوم الأول يُعقد اجتماع الوفود المشاركة لاستعراض أفضل الممارسات الإقليمية في المنطقة من دول (المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – مملكة البحرين)، وفي اليوم الثاني تنطلق جلسات المنتدى الحوارية لمناقشة الفرص والتحديات لتنفيذ برامج وتقنيات ممارسة الرياضة في مجتمعاتنا العربية، وأحدث المناهج والابتكارات لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية، وأبرز التطورات العلمية في تحسين الصحة من خلال الرياضة المجتمعية، وأهم الممارسات العالمية والإقليمية وتأثير التكنولوجيا في هذا المجال، لترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة وزيادة حضورها في المجتمع.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية أبرزها: الجلسة الأولى بعنوان «الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية»، ويديرها الإعلامي مشعل القحطاني بمشاركة المتحدثين الدكتورة مريم خليفة عرب من دولة الكويت، والدكتور فيصل الملا من مملكة البحرين، وشيماء صالح الحسيني من المملكة العربية السعودية، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان «النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية» ويديرها الإعلامي أسامة الأميري، بمشاركة الدكتور عبد الرحيم بن مسلم الدروشي من سلطنة عُمان، والدكتور سنيد سالم المري من دولة قطر، والدكتور أسامة اللالا.

وفي اليوم الثاني أيضاً سيتم افتتاح المعرض الرياضي المصاحب للمنتدى لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية وسيتاح المعرض للزيارة في اليوم الثالث، وسيتم عقد اجتماع في ختام المنتدى بين جميع الوفود المشاركة لمناقشة التوصيات النهائية وأبرز مخرجات المنتدى.

ويهدف منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية بشكل رئيسي إلى تعزيز الرياضة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للعلوم الرياضية وتعزيز دورها في نقل المعرفة، والمساهمة في بناء القدرات والتبادل البحثي في مجال الرياضة المجتمعية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وخلق وتفعيل الشراكات بين مختلف أطراف المجتمع الخليجي والدولي وتبادل الخبرات عبر مناقشة كافة النظم التطويرية والتنموية الرياضية.