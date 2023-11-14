ديفيز يتخذ قراراه النهائي من البقاء مع بايرن ميونيخ

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذ الكندي ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني قراراه ، بشأن بقاؤه مع البافاري خلال الموسم المقبل ، بالرغم من أن تعاقده يمتد حتى يونيو 2025.





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ، أن لاعب الفريق البافاري قرر عدم تجديد تعاقده البايرن ، اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ والرحيل فور انتهاء فترة تعاقده الرسمي.

يأتي ذلك في التوقيت الذي أكد خلاله هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، رغبته في الاحتفاظ بخدمات اللاعب .

اليستي يزاحم ريال مدريد ..

كان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، قد دخل أخيرًا على خط المفاوضات مع ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني ، لضمه خلال انتقالات الصيف المقبل.

وتزاحم إدارة السيتي ، ريال مدريد الذي سبق وأن أعلن رغبته في ضم اللاعب خلال انتقالات الصيف المقبل أيضًا ، مقابل 10 ملايين يورو سنويًا.

وأشارت تقارير إنجليزية ، إلى أن إدارة السيتي تنوي تقديم عرضًا ماليًا أعلى تقدر قيمته بـ 14 مليون يورو ، راتبًا سنويًا.

وسبق أن ذكرت تقارير صحيفة بأن ريال مدريد ومانشستر سيتي، يتنافسان على ضم ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ.