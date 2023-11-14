تجاهل يايسلة يجبر هيثم عسيري على سيناريو مرعب لـ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استمر غياب هيثم عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن اختيارات المدرب الألماني ماتياس يايسلة، المدير الفني للراقي، والذي سيجعل اللاعب مع مرور الوقت يخرج عن صمته ويتحدث مع الجهاز الإداري.

تجاهل مستمر من ماتياس يايسلة لـ هيثم عسيري

هيثم عسيري كان أحد أهم عناصر النادي الأهلي في الموسم الماضي بدوري يلو، وكان هداف الفريق الذي ساهم في تأهل فريقه وعودته لدوري المحترفين بعدما سجل 10 أهداف بمسابقة دوري الدرجة الاولى.

في الموسم الحالي وعقب تعاقد النادي الأهلي مع عدة مهاجمين من الطراز العالمي أمثال رياض محرز وفيرمينيو وسان ماكسيمان وبعدهم فراس البريكان فضلًا عن ضم سميحان النابت وفهد الرشيدي، هذا الأمر جعل هيثم عسيري "مهمش" ولا يدخل التشكيل الأساسي نهائيًا.

لم يشارك هيثم عسيري نجم الفريق والمنتخب السعودي سوى في 3 دقائق فقط بالموسم الحالي، والتي كانت ضمن منافسات كأس الملك، وتواجد صاحب الـ 22 عام في قائمة الفريق للمباراة 3 مرات فقط لكنه لم يشارك فيها.

هيثم عسيري يطالب باجتماع عاجل

مع دخول فترة التوقف الثانية في الموسم الحالي واختلاف برامج الراقي تجهيزًا للعودة، لم يظهر أي اعتماد على هيثم عسيري أحد أبرز عناصر الفريق المحلية، لكن بحكم الاعتماد على اللاعب الأجنبي أصبح هيثم غير ظاهر.

خلال ساعات من الآن ومع اقتراب دخول الميركاتو الشتوي، سيطلب هيثم عسيري الاجتماع مع مجلس إدارة النادي الأهلي لحسم موقفه نهائيًا من الظهور في التشكيل الأساسي للمباريات أو الرحيل للحصول على فرصة اللعب كأساسي مع أي فريق أخر، وبالتالي خسارة واحدة من جواهر الكرة في المملكة.

يريد اللاعب دخول قائمة المنتخب السعودي الأول، شهدت قائمة المنتخب السعودي الأول وجود عدد من اللاعبين صغار السن، مع غياب هيثم عسيري الأبرز في الفريق الأولمبي.