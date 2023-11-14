بداية مزايدات أندية الدوري السعودي على الصفقات بالمليارات.. والهدف نجوم العالم

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت أندية الدوري السعودي مبكرًا في البحث عن بدائل ودعم بالصفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك قبل شهر ونصف من موعد بدايته، مما يؤكد على وجود عدد من اللاعبين الكبار بأندية صندوق الاستثمار يقتربون من الرحيل.

تشهد الساعات القليلة المقبلة ضربة قوية برحيل أحد أجانب أندية صندوق الاستثمار أو صدور قرار مفاجئ بزيادة عدد المحترفين في كل فريق إلى 9 لاعبين، لإعطاء الدوري أكثر حماس وقوة ومتابعة.

أبرز الصفقات التي تقترب من الدوري السعودي:

وضع صندوق الاستثمار 4 لاعبين حتى الآن ضمن اهتماماته لدعم أندية دوري روشن بعدد من نجوم العالم وفقًا لسياسة الصندوق السعودي.

من أبرز الصفقات التي تقترب من دوري روشن في الميركاتو الشتوي المقبل هو اللاعب كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي، والذي يتبقى له موسم إضافي مع السيتسيزنس غير الموسم الجاري، ووصلت قيمته التسويقية إلى 70 مليون يورو.

وعرض الصندوق على الفريق الإنجليزي مبلغ 60 مليون يورو والتي تعادل 242 مليون ريال سعودي تقريبًا، لحسم الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، على أن يوقع اللاعب على عقود لمدة موسمين ونصف.

وعن ثاني الصفقات التي دخلت اهتمام أندية صندوق الاستثمار هو اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز الذي يتبقى له موسمين ونصف مع مانشستر يونايتد، ووصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 75 مليون يورو.

أصبح صندوق الاستثمار مستعدًا لتقديم مبلغ يقترب من 100 مليون يورو ليحسم الصفقة والتي تعادل 402 مليون ريال سعودي تقريبًا ليكون ضمن صفقات الدوري، على أن يكون التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف.

ثالث اللاعبين هو النجم الواعد جادون سانشو صاحب الـ 23 عامًا والذي يتبقى له موسمين ونصف مع مانشستر يونايتد، وصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 32 مليون يورو.

كما دخل اللاعب ريشاريلسون اهتمام الأندية السعودية في الميركاتو الشتوي المقبل، ويتبقى لصاحب الـ 26 عام 3 مواسم ونصف مع السبرز، لتصل قيمته التسويقية إلى 40 مليون يورو.

الأندية التي تحتاج صفقات جديدة:

يعتبر نادي الأهلي على رأس الأندية التي ترغب في ضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي بعدما اقترب النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من الرحيل، كما يريد نادي النصر ضم لاعب جديد في متوسط الميدان بدلًا من سيكو فوفانا وهو نفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد الذي يمتلك رومارينيو وحمدالله وجوتا مهددين بالرحيل.