موقف الدوسري من المشاركة في ديربي النصر ضد الهلال

تعرض سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، للإصابة رفقة منتخب السعودية خلال معسكر الأخضر الحالي وفقًا لما تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

وقرر الإيطالى روبرتو مانشينى المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد سالم الدوسري من قائمة الأخضر خلال المعسكر الحالي، قبل مواجهتي باكستان، يوم الخميس، والأردن، يوم الثلاثاء ضمن إطار التصفيات الآسيوية.

واستقر خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي على استبعاد سالم الدوسري، خلال مواجهتي الحزم، في الدوري، ونافباخور الأوزبكي، في دوري أبطال آسيا، حتى يستكمل برنامجه التأهيلي والإعدادي.

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ويسعى خيسوس لتجهيز سالم الدوسري لخوض مباراة الديربي أمام النصر المقرر له يوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الإعلامي علي العنزي، أن هناك شكوك كبيرة حول مشاركة سالم الدوسري في لقاء النصر، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.