مشاهد مؤثرة في مقابلة لويس دياز ووالده بعد تحريره.. صور

اجتمع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء، بوالده بعد تحريره، عقب اختطافه لمدة 12 يومًا من قبل قوات جيش التحرير الوطني.

واختطفت جماعة الجيش الوطني الكولومبي، والد ووالدة لويس دياز نجم ليفربول في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تحرير والدته سريعًا من قبل قوات الشرطة.

ونجح أفراد الجيش الوطني من الهروب بوالد لويس دياز، والاحتفاظ بيه عندهم لمدة 12 يومًا، إلى أن تم التفاوض بين الشرطة وجيش التحرير الوطني.

ووضع اللاعب الكولومبي مكافآة ضخمة لمن يساعده في العثور على والده، بالإضافة إلى مساعدة نادي ليفربول المعنوية، وكافة الأندية الكبرى.

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وشهد اللقاء الأول بين لويس دياز ووالده حالة بكاء شديدة من الثنائي، حيث يعد ذلك هو اللقاء الأول بينهما بعد إطلاق سراحه.

ونشر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم صورًا من لقاء لويس دياز مع والده مساء اليوم، وعلق عليه قائلًا:” جاءت عائلة لويس إليه لتملأنا بالقوة والحب والشعور “.