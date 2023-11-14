أوسوريو يصدم الزمالك في جلسة حل أزمة المستحقات المتأخرة

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك صدمة جديدة لمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد جلسة اليوم.

وتواجد أوسوريو في مقر نادي الزمالك صباح اليوم الثلاثاء لحل أزمة المستحقات المتأخرة، بعد تقدمة بشكوى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك قد أعلن إقالة أوسوريو بسبب تراجع أداء الفريق وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

أقرأ أيضاً- الزمالك يفاوض مدافع منتخب تونس لضمه في يناير

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أوضخ خلاله تفاصيل جلسته مع أوسوريو لحل أزمة المستحقات المتأخرة.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، و طلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، و تم التأكيد على ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.