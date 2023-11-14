توتنهام يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي السابق

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام هوتسبير معجب بجناح يوفنتوس صامويل إيلينج جونيور.

وكان اللاعب صاحب ال20 عاماً قد بدأ مع أكاديمية تشيلسي قبل مغادرته لتورينو في عام 2020 وشارك في 22 مباراة.

وسجل جونيور هدف واحد وصنع تمريرتين حاسمتين خلال 18 مباراة مع فريق أليجري الموسم الماضي وسجل في أول ظهور له في الفوز ضد أتالانتا بهدفين نظيفين.

ولم يشارك النجم الشاب السابق لتشيلسي في الموسم الحالي ولكنه لديه تمريرة حاسمة واحدة خلال أربع مباريات شاركها كبديل في الدوري الإيطالي.

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وبفضل تألق اللاعب في يوفنتوس تم استدعائه لأول مرة لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً من جانب المدرب لي كارسلي في سبتمبر.

ويبحث توتنهام هوتسبير عن تجهيز فريقه للمستقبل حيث بدأ الفريق أن يثبت مكانته في الدوري الإنجليزي بعد التعاقد مع أنجي بوستيكوجلو من سيلتيك مدرباً للفريق هذا الموسم.

وينافس توتنهام هوتسبير هذا الموسم على الدوري الإنجليزي ولكنه تعرض للخسارة في آخر مباراتين.

ويحتل توتنهام المركزالسادس برصيد 26 نقطة خلال 12 جولة من 8 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.