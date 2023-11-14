نابولي يعلن إقالة جارسيا ويكشف عن البديل

أعلن نادي نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه رودي جارسيا بعد 16 مباراة فقط في منصبه وعودة المدرب والتر ماتزاري.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، جاء كالأتي: «قررت نادي نابولي إقالة السيد رودي جارسيا من منصب المدرب الرئيسي، نشكره وموظفيه على التعاون الذي ظهر حتى الآن».

وأكد الرئيس أوريليو دي لورينتيس قرار إقالة جارسيا بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية الموسم، بعقد كان من المقرر أن يستمر حتى يونيو 2025.

وأعلن الرئيس دي لورنتيس عن المدرب الجديد قبل الحساب الرسمي للنادي، برسالة بسيطة: «مرحبًا بعودتك يا والتر».

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تم تعيين المدرب الفرنسي خلال الصيف فقط بعد رحيل لوتشيانو سباليتي، بعد فوزه بأول لقب للنادي منذ أكثر من 30 عامًا.

وأشرف جارسيا على 16 مباراة تنافسية بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، أسفرت عن ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم.

كانت المباراتان الأخيرتان حاسمتين، حيث تعادل نابولي 1-1 على أرضه أمام يونيون برلين، ثم خسر 1-0 أمام فريق إمبولي الذي كان في المركز قبل الأخير.

وكان المدرب البالغ من العمر 59 عامًا يعود إلى الدوري الإيطالي، بعد أن كان مدربًا لروما في الفترة من 2013 إلى يناير 2016.

وأعقب ذلك تجارب في أولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون والنصر، أما ماتساري فقد تولى تدريب نابولي في الفترة من أكتوبر 2009 إلى مايو 2013.

كما خاض تجارب في إنتر وواتفورد وتورينو ومؤخرًا كالياري، وتنتهي في مايو 2022.

فاز ماتزاري بكأس إيطاليا مع نابولي في موسم 2011-2012، محققًا 89 فوزًا و49 تعادلًا و44 هزيمة.