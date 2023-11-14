مانشستر يونايتد يحسم موقفه من رحيل ماجواير وماكتومناي

حسمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفها من رحيل سكوت ماكتومناي وهاري ماجواير، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التفريط في الثنائي هاري ماجواير وسكوت ماكتومناي، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت صحيفة” ذا صن “، أن ايريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لن يسمح برحيل ماكتومناي وماجواير عن قلعة أولد ترافورد في يناير المقبل.

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وعلى الرغم من أن الثنائي ليس جزءًا أساسيًا من خطط إريك تين هاج في الصيف الماضي، إلا أنهما قد حصلوا على ثقة المدرب وأصبحوا لاعبين مهمين ضمن قائمة مانشستر يونايتد .

وأشارت الصحيفة إلى أن سكوت ماكتومناي أصبح جزءًا أساسيًا من فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي وكذلك هاري ماجواير، مؤكدة أن الثنائي يتقدم قائمة المفضلين لدى ايريك تين هاج.