"عودة عبد الشافي وإصابة جديدة".. الزمالك يستعين بشبابه استعدادًا لمواجهة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على فترتين من أجل زيادة معدلات اللياقة وشرح المهام الجديدة للمرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 26 من شهر نوفمبر الحالي على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران الصباحي التركيز على الجانب البدني، ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل بدنياً استعداداً للفترة المقبلة.

كما عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصرا، وحرص على توجيه التحية للاعبين على الالتزام التام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم و العمل بكل قوة و جدية وفقا للمطلوب منهم.

وشدد معتمد جمال خلال الجلسة، على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد، مؤكدا على ثقته التامة في جميع العناصر الموجودة في تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة، وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها خلال الفترة الحالية.

وشارك محمد صلاح وأيمن الجزار ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، في التدريبات الجماعية بعد تصعيدهما للفريق الأول.

ويلعب صلاح في مركز الجناح بينما يلعب أيمن الجزار في مركز الظهير الأيمن.

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في التدريبات، بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال اليومين الماضيين لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، في ظل الإجهاد العضلي الذي عانى منه.

وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على عبد الشافي والتأكد من جاهزيته التامة من الناحية الطبية، حيث أدى الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة بشكل كامل لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

وفي المقابل، حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر، على راحة من التدريبات الجماعية بسبب شكواه من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة.

وقام الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بمنح اللاعب راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء، مع وضع برنامج تأهيلي لتنفيذه خلال الفترة الحالية حتى يتعافى ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

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