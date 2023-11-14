رونالدو يقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دعوة نادي النصر للمشاركة في نسخة 2024/2025 من دوري أبطال أوروبا، باعتباره أحد أكثر "3 أندية شعبية" على وجه الأرض بحسب ما نقله موقع "football talk".

وهذا ما يقرب كريستيانو رونالدو من العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة آخرى، حيث كانت آخر مرة يشارك في اللاعب البرتغالي في البطولة مع يوفنتوس قبل الرحيل والانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.