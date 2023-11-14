اخبار الرياضه

رونالدو يقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة النصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دعوة نادي النصر للمشاركة في نسخة 2024/2025 من ، باعتباره أحد أكثر "3 أندية شعبية" على وجه الأرض بحسب ما نقله موقع "football talk".

وهذا ما يقرب من العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة آخرى، حيث كانت آخر مرة يشارك في اللاعب البرتغالي في البطولة مع يوفنتوس قبل الرحيل والانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا