وكيل ديفيز يكشف موقف انضمام اللاعب إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

نفى نضال هوسيه وكيل الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ ما تم تداوله في الفترة الأخيرة من قبل الصحافة الإسبانية عن انتقال موكله إلى ريال مدريد في العام المقبل.

وأكد الصحفي المختص في أخبار بايرن ميونخ "فيليب كيسلر"، أن نضال فوجئ بالتقارير الأخيرة الواردة من إسبانيا والتي ذكرت أن ديفيز رفض التجديد للبايرن من أجل الإنتقال إلى ريال مدريد.

وقال هوسيه: "كل هذه الأخبار ليست دقيقة، في الوقت الحالي ألفونسو ديفيز يضع كل تركيزه مع بايرن ميونخ".

وانضم الظهير الكندي إلى العملاق البافاري في موسم 2018/19 قادما من نادي فانكوفر وايت الأمريكي، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون يورو.

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