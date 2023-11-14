اثنان في الصدارة.. هدافو مباريات مصر وجيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضرب منتخب مصر موعدا مع منتخب جيبوتي، يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثاني في تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصري الفوز في المباراتين برباعية دون رد.

ويتقاسم الثنائي عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافي مباريات منتخب مصر وجيبوتي.

في مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي.

وأحرز أهداف مصر في مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ في مرماه.

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