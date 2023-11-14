ماذا قدم منتخب مصر عندما واجه جيبوتي في تصفيات كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي للمرة الثالثة في تاريخهما، في إطار منافسات الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر في مصر.

يعيد هذا اللقاء الأذهان إلى المباراة الأولى التي جمعت بينهما في تصفيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، حينها حقق مصر الفوز برباعية ومثلها في العودة ليتصدر المجموعة الثانية عشر.

ماذا يقدم منتخب مصر عندما يواجه جيبوتي؟

كان اللقاء الأول الذي جمع بين منتخبي مصر وجيبوتي في الدور الثاني من تصفيات مونديال 2010، إذ يتم صعود أول المجموعة (12 مجموعة) مع أفضل 8 منتخبات مركز ثاني إلى المرحلة النهائية.

وتأهل منتخب مصر كأول مجموعته إلى المرحلة النهائية من التصفيات والتي تكون بنظام 5 مجموعات بمشاركة 20 منتخبا، يتأهل الأول مباشرة إلى كأس العالم ويتأهل أول مركزين في المجموعات إلى كأس أمم أفريقيا 2010.

وقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الجزائر، زامبيا، رواندا وانطلق منتخبنا الوطني بقيادة حسن شحاتة بشكل سئ، إذ تعادل مع زامبيا في القاهرة وخسر من الجزائر في الجزائر بنتيجة 3-1.

عاد بعدها المنتخب المصري وحقق الفوز في 4 مباريات متتالية، رواندا في القاهرة 3-0، رواندا خارج القاهرة 1-0، زامبيا خارج القاهرة 1-0، الجزائر في القاهرة 2-0، ليصل بعدها إلى النقطة 13 متساويا مع منتخب الجزائر.

لم يكن فوز منتخب مصر في المباريات السابقة بما فيهم الجزائر كافيا لخطف بطاقة التأهل إلى المونديال، إذ خاض الثنائي لقاء فاصل في "أم درمان" بالسودان يوم 18 نوفمبر 2009، لكن تمكن عنتر يحيى من تسجيل هدفا مبكرا أضاع به حلم المونديال وخطف التأهل إلى محاربي الصحراء.

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