محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

يبلغ سعر تذاكر الدرجة الثالثة 30 جنيها، فيما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، وبلغ سعر تذاكر الدرجة الأولى 70 جنيها، فيما تكون أسعار تذاكر المقصورة 250 جنيها.

يذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره جيبوتي، يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي.

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