الكيان المنبوذ.. كيف رفضت جماهير أوروبا المنتخب الصهيوني في تصفيات اليورو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بعد رحلة شاقة في مغادرة الأراضي المحتلة وسط صواريخ المقاومة الفلسطينية، والاتجاه نحو كوسوفو لخوض مواجهة في تصفيات أمم أوروبا، وجد منتخب الكيان الصهيوني نفسه منبوذا مرة أخرى من الجماهير.

رعب في كوسوفو

مباراة كوسوفو ضد منتخب الكيان الصهيوني شهدت صافرات استهجان وهتافات عدائية ضد اللاعبين أثناء عزف النشيد الوطني لكيان الاحتلال، قبل انطلاق المباراة في تصفيات يورو 2024.

وقبل المباراة كانت الشرطة قد أعلنت في كوسوفو تكثيف الدوريات الأمنية في محيط الملعب، مع زيادة عدد رجال الأمن بداخله للتصدي لأي محاولات اقتحام أو اعتداءات على منتخب كيان الاحتلال.

وكانت دعوات قد انتشرت بشدة في كوسوفو للمطالبة بعدم استقبال منتخب الصهاينة وخوض المباراة أمامه، لكن تم تجاهل الدعوات وأقيم اللقاء الذي فاز به أصحاب الأرض.

يأتي ذلك رغم اعتراف الكيان الصهيوني بدولة كوسوفو المستقلة بذاتها عام 2020، وارتبطت بعلاقات دبلوماسية معها، لكن ما زال الشعب الكوسوفي يرفض وجود 11 لاعبا من كيان الاحتلال فوق أراضيه لدقائق معدودة.

هروب في تل أبيب

قبل السفر إلى كوسوفو تجمع منتخب الكيان الصهيوني في معسكره الاعتيادي تمهيدا لمغادرة الأراضي المحتلة ومواجهة كوسوفو، دون أن يدركوا أنهم هدفا لصواريخ المقاومة الفلسطينية.

ونشرت قناة "سكاي نيوز عربية" مقطعا للاعبين الإسرائيليين يتركون حافلة المنتخب في وسط الشارع ويهرعون بعيدا عنها في ظل رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة يوم الأحد الماضي.

الأجواء المتوترة التي يعيشها منتخب الكيان الصهيوني أثرت سلبيا عليه ليتعرض للخسارة بهدف نظيف أمام كوسوفو ويبتعد خطوة جديدة عن التأهل لكأس الأمم الأوروبية العام المقبل في ألمانيا.

فشل متواصل

ولم يعرف منتخب الصهاينة النجاح في أي تصفيات أوروبية خاضها حتى الآن، منذ أن أصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1994.

منتخب الكيان لم يتأهل قط إلى كأس الأمم الأوروبية طوال تاريخه، وكذلك لم يعرف الطريق إلى كأس العالم، وبات الأمر قريبا من التكرار في التصفيات الحالية.

ويتنافس منتخب الكيان الصهيوني في المجموعة التاسعة مع منتخبات رومانيا وسويسرا وكوسوفو وروسيا البيضاء وأندورا، حيث يتأهل أول منتخبين إلى النهائيات مباشرة.

ويحتل الفريق الصهيوني المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، خلف رومانيا صاحبة الصدارة برصيد 16 نقطة، ثم سويسرا الثانية برصيد 15 نقطة.

كابوس متكرر

ويحيط التوتر بمباراة الفريق الصهيوني ضد منتخب سويسرا المقرر إقامتها الأربعاء في المجر بعد أن تم تأجيلها بقرار من الاتحاد الأوروبي ونقلها خارج الأراضي المحتلة لأسباب أمنية، لتقام في المجر.

ويخشى منتخب كيان الاحتلال أن يتعرض لاستهداف مرة أخرى خلال توجهه إلى ملعب المباراة من الجماهير في المجر، أو أن يتعرض لمضايقات خلال المباراة، في ظل وجود حالة رفض شعبي عالمي.