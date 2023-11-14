شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الثامنة لدورى المحترفين اليوم بعد إقامة 4 مباريات أسفرت عن فوز طنطا على النجوم بهدفين مقابل هدف ، تقدم الضيوف عن طريق أحمد أيمن من ركلة جزاء في الدقيقة 24 ، وتعادل طنطا عن طريق كريم أسامة في الدقيقة 36 ، وأضاف زميله محمد عاطف الهدف الثانى في الدقيقة 52 .

وعلى ملعب السكة الحديد نجح بروكسى بقيادة احمد سمير في فرض التعادل السلبى مع السكة الحديد ليحصد كل فريق نقطة ، كما تعادل القناة وwe بهدفين لمثليهما في مباراة شهدت جدل تحكيمى كبير بعدما تقدم القناة بهدفين مقابل هدف حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء والتي نجح فيها أبناء جمعة مشهور في تحقيق التعادل .

وعلى ملعب الأسيوطى تعادل حرس الحدود مع لافيينا بهدفين لمثليهما بعدما كان الأخير متقدما حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء أيضا .

كانت مباريات الجولة أقيمت أول أمس الأحد بمباراة وادى دجلة وبتروجت التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، واستكملت باقى المباريات أمس بـ5 لقاءات حيث حقق أسوان فوزا غاليا على مكادى بثلاثة أهداف لهدفين ، كما فاز بترول أسيوط على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ، في الوقت الذى حقق فيه أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على النصر للتعدين بخماسية نظيفة ، كما فاز مصر المقاصة على جمهورية بهدف مقابل للاشئ ، بينما تعادل راية ودكرنس بهدفين لمثليهما .

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد لقاءات الجولة الثامنة .

1 بتروجيت 16 نقطه

2 لافيينا 15 نقطه

3 وادى دجلة 14 نقطه

4 حرس الحدود 14 نقطه

5 غزل المحلة 14 نقطه

6 أبو قير 13 نقطه

7 القناة 12 نقطه

8 بترول أسيوط 12 نقطه

9 وي 11 نقطه

10 طنطا 11 نقطه

11 السكة الحديد 11 نقطه

12 دكرنس 11 نقطه

13 راية 10 نقاط

14 أسوان 10 نقاط

15 مكادي 9 نقاط

16 بروكسي 9 نقاط

17 المقاصة 6 نقاط

18 النجوم 6 نقاط

19 شبين 5 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط