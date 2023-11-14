شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يغادر مقر الزمالك بعد جلسة التفاوض على مستحقاته والشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت الجلسة التى عقدها أحمد سليمان وحسين السيد عضوى مجلس إدارة نادى الزمالك، مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، من أجل التفاوض معه حول مستحقاته المتأخرة وقيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقده، بعد فسخ التعاقد معه.

وغادر أوسوريو ومحاميه مقر القلعة البيضاء، بعد الجلسة التى استمرت قرابة الساعة والنصف، واستمع المدرب للعرض المقدم من مسئولى القلعة البيضاء، ثم غادر الجلسة دون التوصل لاتفاق.

ومن المنتظر أن يدرس أوسوريو العرض الذى تلقاه من مسئولى الزمالك، على أن يعقد جلسة أخرى مع المسئولين فى الفترة المقبلة لحسم تلك الأمور بشكل نهائى.

وكان كارلوس أوسوريو أعلن عن إقامة مؤتمر صحفى بمجرد حصوله على مستحقاته من القلعة البيضاء يكشف فيه كل التفاصيل والأمور الخاصة بتجربته مع الفريق وإنهاء أموره مع النادى بالتراضى.

وتتوفر رغبة كبيرة لدى مسئولي نادى الزمالك بمنح أوسوريو مستحقاته وحل الأزمة بشكل ودى وهو نفس الأمر الذى أكد عليه المدرب خلال جلسته مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وشرح أوسوريو رغبته في الحصول على مستحقاته المادية بشكل ودى دون الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء خاصة أنه يحترم الفترة التي قضاها داخل أسوار الفريق، ولكن يرغب في تقاضى أمواله قبل السفر إلى بلاده.