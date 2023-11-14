شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة قرعة الدور التمهيدى الثانى والثالث لكأس مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام في الثانية عشر ظهر غداً الأربعاء بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023- 2024.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، حيث يشارك 20 فريقًا من دوري المحترفين، بجانب 23 فريقًا من الممتاز ب، و13 فريقًا من دوري الدرجة الثالثة.

ومن المقرر أن يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد منهم 14 فريقًا ينضموا إلى 18 فريقًا من الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، ستقام يوم 13 مارس المقبل بين الاهلي والزمالك.