شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة غدا قبل مواجهة جيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا في السادسة والنصف مساء غدا الأربعاء على استاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وجيبوتي المقرر لها الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال.

وسمح الجهاز الفني للمنتخب بتواجد وسائل الإعلام في مران المنتخب لمدة ربع ساعة، قبل المران الختامي للمواجهة المنتظرة.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

يستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) بمواجهة جيبوتي، فى السادسة مساء الخميس المقبل 16 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم 2026

مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد. الأرضي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.