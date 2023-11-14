شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

تقام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت في الثالثة عصر الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري على ستاد السلام.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

ترتيب مودرن فيوتشر في الدوري

يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 6 مباريات، فاز في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أخرى.