شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتجاهل الإيقاف ويجدد عقد فاغيولي حتى 2028 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي يوفنتوس، الثلاثاء، تمديد عقد اللاعب نيكولو فاغيولي، الموقف لمدة 7 أشهر بسبب المراهنات، حتى يونيو 2028.

وذكر النادي في بيانه: «يسر نادي يوفنتوس الإعلان عن تجديد عقد نيكولو فاغيولي حتى 30 يونيو 2028».

وبذلك تستمر علاقة النادي مع فاغيولي، حيث وصل لاعب خط الوسط إلى يوفنتوس في عام 2015 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً، وترقى في صفوف الشباب حتى أول ظهور له مع الفريق الأول في عام 2021.

وشارك فاغيولي في 6 مباريات مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي هذا الموسم، مقدماً تمريرة حاسمة وحيدة دون تسجيل أي أهداف.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، قد سلّم نفسه إلى السلطات، معترفاً بإدمان المراهنات ما أسهم في خفض العقوبة من 12 إلى 7 أشهر فقط.

ويتوجب على فاغيولي المشاركة في خطة علاجية لمدة 6 أشهر، مع التحدث علناً في 10 مرات على الأقل عن سلوك إدمان المراهنات. كما سيضطر لاعب الوسط الشاب أيضاً إلى الذهاب لمركز علاجي حتى يتخلص من إدمان المراهنات.